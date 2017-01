Внимание! Начата подписка на 2017 г.



Под ред. академика РАМН В.И.Стародубова.



Книга посвящена описанию того, что представляет собой эффективный контракт, какова процедура его внедрения, какие выплаты стимулирующего характера и системы оплат труда могут использоваться для решения конкретных задач, стоящих перед учреждениями здравоохранения при финансировании за счет различных источников. Для кого эта книга Книга предназначена для руководителей и специалистов органов управления здравоохранением, учреждений здравоохранения, экономистов, бухгалтеров медицинских организаций, специалистов системы обязательного медицинского страхования, сотрудников кадровых служб, организаторов здравоохранения и врачей. Об авторе Доктор экономических наук, автор более 20 монографий и более 200 высокоцитируемых статей по вопросам экономики здравоохранения, а также методических материалов по различным экономическим проблемам здравоохранения. Является крупнейшим отечественным исследователем вопросов оказания платных услуг, оплаты труда, эффективности деятельности медицинских учреждений и целого ряда других. Заместитель директора ФГБУ ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, заместитель главного редактора журнала «Менеджер здравоохранения»



Наши журналы

Журнал "Менеджер здравоохранения"



Журнал "Менеджер здравоохранения" ориентирован на удовлетворение профессиональных интересов руководителей государственных и частных медицинских учреждений. В нем публикуются экспертные материалы, комментирующие основные направления начатых в отрасли преобразований: разграничение полномочий в вопросах оказания медицинской помощи, новые модели взаимоотношения федеральных органов, органов субъектов РФ и местного самоуправления в сфере оказания медицинской помощи, развитие одноканальной системы финансирования с максимально полным тарифом по оплате медицинских услуг, организация системы учета и отчетности, возможные варианты организационно-правовых форм медицинских организаций, обзоры современных тенденций в области маркетинга медицинских услуг и экономики здравоохранения, управления имуществом медицинских организаций, кадрами, финансовыми и информационными потоками, технологическими инновациями.



Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.



Manager Zdravoochranenia. The scientific journal. The journal covers and support the main line in health-care modernization – the implementation of effective methods of public health management

The publisher: Publisher House "Public Health Manager", idmz@mednet.ru

Editor in chief: Starodubov V.I., academician of Russian Academy of Science, professor, director of Federal Research Institute for Health Organization and Informatics of Ministry of Health and Social Development, starodubov@mednet.ru





Журнал "Врач и информационные технологии"



Журнал "Врач и информационные технологии" публикует статьи, посвященные вопросам информатизации здравоохранения и создания единого отраслевого информационного пространства. Темы: комплексная компьютеризация медицинских учреждений, медицинские регистры, статистика, геоинформационные системы, телемедицина, правовые основы и программные средства применения и защиты медицинской информации, электронный документооборот (электронная медицинская карта), компьютерные системы обязательного и добровольного медицинского страхования, совместимость компьютерных программ, разработка единых классификаторов и справочников, возможности и преимущества дистанционных технологий в медицине и здравоохранении , медицинские ресурсы Интернета.



Information technologies for the Physician. The scientific journal. The journal covers and support two main lines in health-care modernization: the implementation of effective methods of health management and the use of information technologies as the important instrument of health management.

The publisher: Publisher House "Public Health Manager", idmz@mednet.ru

Editor in chief: Starodubov V.I., academician of Russian Academy of Science, professor, director of Federal Research Institute for Health Organization and Informatics of Ministry of Health and Social Development, starodubov@mednet.ru

Об издательстве

Наше издательство специализируется на выпуске справочников, авторских монографий и периодических журналов по теме менеджмента в здравоохранении, информатизации и реформирования органов здравоохранения. В нашем портфеле такие работы, как "Модернизация здравоохранения: сто ответов на актуальные вопросы периода реформ" (под ред. д.э.н., профессора Ф.Н.Кадырова), журнал "Менеджер здравоохранения" и единственное в России периодическое издание "Врач и информационные технологии", посвященное вопросам автоматизации медицины.



Главный редактор нашего издательства – директор ФГУ ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, академик РАМН, В.И.Стародубов. Членами редакционной коллегии являются ведущие российские и зарубежные специалисты в области медицинской информатики, руководители крупнейших медицинских организаций и информационно-аналитических центров.